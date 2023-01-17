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17 Ocak 2023 Salı 10:01:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 10:01:00

Borsa İstanbul VİOP'ta BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işleme açıldı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri 13 Ocak 2023 tarihinde işleme açıldı. Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmeleri sayesinde yatırımcılar, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak yeni bir finansal ürüne sahip oldular. Mevcut endeks sözleşmeleri ile aynı özelliklere sahip ve Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu yeni endeks sözleşmesi, ilgili sözleşmelerin vade sonlarında nakdi uzlaşı ile sonlanacak.

21 Kasım 2022 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi ile sürdürülebilirlik performansı yüksek ve aynı zamanda büyük ve likit şirketlerden oluşan bir endeks oluşturulması hedeflenmiştir.

Etiketler : borsa istanbul bıst sürdürülebilirlik 25 endeksi vadeli işlem
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