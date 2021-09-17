VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi gerçek oldu
CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, sıkıntısını dile getiren vatandaşları azarladı
Bakan Muş'tan fahiş fiyat açıklaması: Yaptırımlar ağır olacak
Çin'den Trans Pasifik Ortaklık Anlaşması adımı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Türk tarihine damga vuracak!
Türk askeri Yunanistan'ı korkuttu
Ankara Millet Bahçesi açılış için gün sayıyor
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini i...
Türkiye'den tarihi imza!
Birleşik Krallık dağılıyor mu?
ABD'nin sonu gelecek!
"AUKUS" Fransa'yı kızdırdı
Sağanak yağış uyarısı!
Türk savunma sanayii manşetlerde
İngiltere'den Türkiye kararı!
Afetzedelerin faturaları 3 ay ertelendi
Kendimi geliştirdim
Yeni nesil Aşk-ı Memnu
Setler çok değişmiş
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 17 Eylül
Ev kazaları çocukları kör bırakıyor, dikkat!
Anne babalar dikkat: İnatçı ateş ve morluklar lenfoma belirtisi
Kanser vakalarının yarısını önlemek mümkün
17 Eylül 2021 Cuma 11:17:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 11:17:00

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı

ABONE OL

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Eylül 2021 itibarıyla Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı.

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) 17 Eylül 2021'den başlayarak Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmelerini işleme açtı.

Borsa İstanbul, Platin ve Paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanakları sağlayacak. Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dâhil edilerek saat 23:00'e kadar işlem görecek.

Etiketler : Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası VİOP
"Kafaya çok takınca kanser oldum"

"Kafaya çok takınca kanser oldum"
"Yeni nesil gümbür gümbür geliyor"

"Yeni nesil gümbür gümbür geliyor"
Sıla'nın konser maratonu

Sıla'nın konser maratonu
Hayatı belgesel oldu

Hayatı belgesel oldu
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu

Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
Binicilik dersi alıyor

Binicilik dersi alıyor
Sertab Erener'den final konseri

Sertab Erener'den final konseri
Satın alma sahiplen

Satın alma sahiplen
Burnuna estetik yaptırdı

Burnuna estetik yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER