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12 Şubat 2024 Pazartesi 19:41:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 19:41:00

Borsa İstanbul rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,42 değer kazancıyla günü 9.174,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.175,82 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 128,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 139,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,10, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Bu arada, ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" adımları Türk lirası (TL) varlıkları olumlu etkilemeye devam ederken, şubatta başlayan düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başlandığını, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2023'te 3 milyar 83 milyon dolar açık verdiğini tahmin ediyor.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2023'te 46 milyar 98 milyon dolar, 2024 yılında ise 35 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşmesini bekliyor.

Etiketler : borsa istanbul günlük kapanış rekoru yüksek seviye rekoru
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