VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Ankara'daki kapsül fabrikasında patlama: Yaralılar var
Haluk Bayraktar duyurdu... Tarihi AKINCI TİHA anlaşması!
Türkiye ile Katar arasında güçlü iş birliği sürüyor
Türkiye'den tahıl koridoru diplomasisi: Bakan Fidan Rus mevkidaşı ile görüştü
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için istenen ceza belli oldu
18 Temmuz 2023 Salı 10:37:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2023 Salı 10:37:00

Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 yükselişle rekor seviye olan 6.636,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,24 puan artışla ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,22 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,53 artışla 6.600,46 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 6.603,98 puana taşıdı.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle karışık bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün, ABD'nin büyük bankalarından olan Morgan Stanley ve Bank of America'nın açıklanacak ikinci çeyrek finansal sonuçlarıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Bugün ayrıca, yurt içinde net uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.500 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : Açılışta BIST 100 endeksi ABD Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Set arası kahve molası

Set arası kahve molası
Konserde doğum günü sürprizi

Konserde doğum günü sürprizi
Annesi anısına şarkı

Annesi anısına şarkı
Bilginer'e hacker şoku

Bilginer'e hacker şoku
Sinemanın acı kaybı

Sinemanın acı kaybı
Müslüm Gürses'i andılar

Müslüm Gürses'i andılar
Çocuklarıyla sürpriz düet

Çocuklarıyla sürpriz düet
Fransa'dan Ayvalık'a

Fransa'dan Ayvalık'a

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX