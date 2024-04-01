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01 Nisan 2024 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 10:23:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından haftaya yüzde 1,01 yükselişle 9.234,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,08 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 9.234,48 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile madencilik oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 değer kazancıyla 9.142,60 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu belirterek, 9.200 ve 9.100'ün destek seviyesi olarak öne çıktığını kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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