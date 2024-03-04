VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Kahramanmaraş'ta deprem
Türk lirasıyla dış ticaret yılın iki ayında 210 milyar liraya yaklaştı
Kamu çalışanlarının gözü birinci dereceye 3600 ek gösterge vaadinde
Ortak sınavlarda "açık uçlu" soru dönemi başlıyor
Şubatta fiyatı en çok düşen "hava yolu ile yolcu taşımacılığı" oldu
04 Mart 2024 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 10:45:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle 9.139,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,96 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 9.139,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile gıda içecek olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kaybıyla 9.097,15 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli bir seyirle başladığını ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında, "KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak. Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik." dedi.

Piyasaları tedirgin edecek bir adım atmayacaklarını ifade eden Şimşek, "Şu an itibarıyla borsaya ya da başka bir alana yönelik piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise enflasyonun yanı sıra finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlülükleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
Gala öncesi Anıtkabir ziyareti

Gala öncesi Anıtkabir ziyareti
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
Orkestra coşkusu

Orkestra coşkusu
Artık gençler çalışsın

Artık gençler çalışsın
Betül ‘Demir' gibi

Betül ‘Demir' gibi
Dolandırıldı

Dolandırıldı
Dedesi adına at yarışı düzenlendi

Dedesi adına at yarışı düzenlendi
Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

Baba oğulun hikayesi Türkiye'yi ağlatacak! Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX