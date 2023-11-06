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06 Kasım 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:06 Kasım 2023 Pazartesi 11:15:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,13 yükselişle 7.792,84 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,85 puan artışla ve yüzde 1,13 değer kazanarak 7.792,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50 ve holding endeksi yüzde 0,73 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 2,89 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazancıyla 7.705,99 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sona ermiş olabileceği beklentisiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları başta olmak üzere Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini aktaran analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, cuma günü Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 367,52 baz puana inerek 2 yılın en düşük seviyesini görürken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, hizmet sektörü ve bileşik Satınlama Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.880 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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