VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin "uzay milli takımı" vitrine çıkacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya: Avrupa Birliği'nin tutumu sorgulanmalı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
110 ülkedeki 6,1 milyar kişiden 1,1 milyarı yoksullukla mücadele ediyor
Cengiz Holding'in sanayide ‘yeşil devrim'i Mardin'de devam ediyor
Emtia piyasasında geçen hafta ürün bazlı ayrışmalar öne çıktı
16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 10:40:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,42 yükselişle 8.228,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,19 puan artışla ve yüzde 1,42 değer kazanarak 8.228,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,73 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 0,47 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 8.113,30 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler nedeniyle yeni haftaya negatif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günkü açıklamaları başta olmak üzere Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde artan jeopolitik risklerin varlık fiyatlarına etkisi sürerken, enflasyonla mücadeleyi de sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, Banka'nın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde yeni konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.250 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.080 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Cansu kameralardan kaçtı

Cansu kameralardan kaçtı
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX