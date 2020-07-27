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27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:14:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2020 Pazartesi 10:14:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,63 artışla 1.199,57 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 7,55 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 1.199,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,63 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, geçen haftanın son işlem gününde dünya borsalarında pozitif ayrışarak, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 119.201,63 puandan tamamladı.

Bugün itibarıyla endekslerden iki sıfır atılması ile BIST 100 endeksinin en son kapanış değeri 1.192,02 puan olarak güncellendi.

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Bu haftanın gündeminde, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) çarşamba günü açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra, perşembe ABD'de ve cuma günü Avro Bölgesinde büyüme verilerinin öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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