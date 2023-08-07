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07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:53:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2023 Pazartesi 10:53:00

Borsa haftaya rekorla başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,46 yükselişle rekor seviye olan 7.434,53 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,96 puan artışla ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,53 ile kimya petrol plastik oldu.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,48 artışla rekor seviye olan 7.400,57 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa bist 100 endeksi piyasalar
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