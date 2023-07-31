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31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 10:45:00

Borsa haftaya rekorla başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,07 yükselişle rekor seviye olan 7.143,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,86 puan artışla ve yüzde 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,96 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,76 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,20 ile spor oldu.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,08 artışla 7.067,28 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.096,99 puana taşıdı.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor
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