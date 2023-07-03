VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Genç milliler dünya üçüncüsü oldu
ANKA-3'e 'tanker' görevi
Borsa haftaya rekorla başladı
Trabzon'da endüstriyel temizlik tesisinde patlama
İhracat rakamları açıklandı
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması için başvurular bugün sona eriyor
03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:38:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2023 Pazartesi 10:38:00

Borsa haftaya rekorla başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,88 artışla rekor seviye olan 5.867,23 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 108,12 puan artışla ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 4,62'yle ulaştırma oldu.

Salı günü yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 0,46 değer kazancıyla günü 5.759,11 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.766,58 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.900 ve 6.000 seviyelerinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Harbiye hazırlığı

Harbiye hazırlığı
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX