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11 Mart 2024 Pazartesi 13:24:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 13:24:00

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,25 değer kazanarak 9.269,89 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,57 puan artışla 9.269,89 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 52,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 1,91 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,07 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladığını belirterek, bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari açık verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch Ratings'in açıklamasında, not artırımının, makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının, beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puanın direnç, 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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