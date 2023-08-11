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11 Ağustos 2023 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 14:30:00

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 değer kazanarak 7.472,6 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,14 puan değer kazanarak 7.472,60'a çıktı. Toplam işlem hacmi 63,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,14 ile sigorta, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.

Küresel piyasalar, dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarına devam etmeyebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın küresel piyasalardaki satış baskısı devam ediyor.

Söz konusu verinin ardından ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 91 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 puanın direnç, 7.400 ve 7.330 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Etiketler : bist 100 endeksi borsa istanbul ekonomi
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