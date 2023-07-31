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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:01:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:01:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 7.243,67 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan ve yüzde 2,46 değer kazancıyla 7.240,40 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 91,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,06 ve holding endeksi yüzde 1,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,09 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 2,28 ile spor endeksi oldu.

Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başlarken, gözler bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler özellikle bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin Fed'in bundan sonraki aksiyonlarına ilişkin daha fazla ip ucu vermesinin beklendiğini, Apple ve Amazon başta olmak üzere önemli şirketlerin bilançolarının da takip edileceğini söyledi.

Yurt içinde de bu hafta itibarıyla bilanço takviminin yoğunlaşacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.400 seviyesinin direnç, 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor ekonomi
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