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17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:07:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:07:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.581,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.581,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,88 puan ve yüzde 2,20 değer kazancıyla 6.579,61 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,08 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, enflasyon ve resesyon endişesiyle negatif seyrederken, bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinde yumuşak inişin yapılabileceği ihtimalini öne çıkarmayı sürdürdüğünü, devam eden bilanço sezonunun da hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirtti.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarına Türkiye'yi temsilen katılan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bugün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir görüşme gerçekleştireceğine yönelik haber akışı öne çıkarken, analistler, görüşmeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında , ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.600 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen
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