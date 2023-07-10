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10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:23:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.290,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.290,34 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,97 puan ve yüzde 1,16 değer kazancıyla 6.259,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 51,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,34 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,55 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, enflasyon ve resesyon endişeleriyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de bu hafta başlayacak olan bilanço sezonunun hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini belirten analistler, özellikle cuma günü açıklanacak banka bilançolarının yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de mayıs ayı toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.300 ve 6.400 seviyelerinin direnç, 6.100 ve 6.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi ABD 6.290 34 puan
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