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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
04 Temmuz 2023 Salı 14:15:00 - Güncelleme:04 Temmuz 2023 Salı 14:15:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.070,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,06 puan ve yüzde 0,43 değer kazancıyla 6.041,35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 49,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49 ve holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,74 ile elektrik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD'de tersine dönen getiri eğrisinin son yıllardaki en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini aktaran analistler, ülkenin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki farkın da 147 baz puanla Şubat 1980'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini, iki varlık arasındaki getiri farkının resesyon indikatörü olarak ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından oldukça yakından takip edildiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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