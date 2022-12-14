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14 Aralık 2022 Çarşamba 14:05:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 14:05:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.302,14 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, 5.302,14 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,83 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 5.267,02 puan oldu. Toplam işlem hacmi 71,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,99 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,50 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,96 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından pay piyasalarında yaşanan hızlı yükselişin, yatırımcıların nihai faiz oranına dair daha fazla netlik beklemesi ile yerini temkinli bir seyre bıraktığını söyledi.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler ve Fed üyelerinin projeksiyonlarını içeren nihai faiz oranına ilişkin grafikten para politikalarının seyrine dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Piyasalarda, ABD'de halihazırda yüzde 3,75-4,00 bandında bulunan federal fon oranının, 50 baz puan artırılmasına yüzde 80 ile daha yüksek ihtimal veriliyor. Üyelerin bir önceki projeksiyonlarında 2023 sonu için işaret ettiği yüzde 4,50-4,75 bandındaki faiz oranı seviyesinin de 50 baz puan yukarı güncellenmesi bekleniyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 seviyesinin destek, 5.320 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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