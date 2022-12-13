VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Benden daha çok esprililer"
Memleket sevdası
6 yaşındaki çocuğa istismar olayında yeni gelişme! Tutuklama talep edildi
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 görevliye 6'şar yıl hapis istemi
Akdeniz, İç Anadolu, Bolu ve Düzce için sağanak uyarısı
Balkan ülkelerine ihracat 11 ayda 19 milyar dolara dayandı
Çin, Rusya'nın gaz tedarik pazarında AB'ye alternatif olmaya hazırlanıyor
Aydın-Denizli Otoyolu inşaatının yarısı tamamlandı
Beşiktaş Belediyesi'nde 'rüşvet' operasyonu!
Borsa İstanbul'da yeni rekor
Unutulan ayakkabılar yüz güldürüyor
Bakan Nebati: Politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam ediyor
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 3 PKK'lı teröristten 2'sinin gri kategoride olduğu belirlendi
Ücretli 'Mavi tik' hizmette
Bakan Bilgin'den "EYT" açıklaması: Aralık ayının sonuna kadar...
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı
Bakan Kurum: Orta gelirliye konut kampanyasında sona yaklaşıldı
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Türkiye'nin çekici ihracatı 11 ayda 1 milyar 534 milyon doları aşarak rekor kırdı
Sırbistan ve Kosova arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor
Başkan Erdoğan, sel mağduru Zülfiye Ceylan ile telefonda görüştü
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AB, sınırda karbon vergisi uygulamaya hazırlanıyor
13 Aralık 2022 Salı 13:40:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 13:40:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 5.239,28 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, 5.239,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,55 puan ve yüzde 0,74 değer kazancıyla 5.231,86 puan oldu. Toplam işlem hacmi 66,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,88 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile madencilik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artış gösterdi.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve yarınki ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile enflasyon-resesyon ikileminde daha riskli tarafın belirginleşebileceğini, pay piyasalarındaki temkinli seyrin yerini hareketliliğe bırakabileceğini söyledi.

Yurt içi piyasalarda ise pozitif ayrışmanın sürdüğüne işaret eden analistler, artabilecek oynaklık ortamına karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyonun öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.930 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ABD'de ekimde yıllık yüzde 7,7 ile tahminlerin altında kalan TÜFE'deki artışın, kasımda yıllık yüzde 7,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
Ehliyetine iki yıl el konuldu

Ehliyetine iki yıl el konuldu
Milano'da ‘Sen Varsın'!

Milano'da ‘Sen Varsın'!
Kitabım sektöre ışık tutuyor

Kitabım sektöre ışık tutuyor
Hata yapmak hayatın parçası

Hata yapmak hayatın parçası
Setlere ara vermedi

Setlere ara vermedi
2023'e hızlı giriş

2023'e hızlı giriş
‘Ömer' sete çıktı

‘Ömer' sete çıktı
Enerjik Şimal

Enerjik Şimal
Bakü'de özel gösterim

Bakü'de özel gösterim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX