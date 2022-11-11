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11 Kasım 2022 Cuma 16:24:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 16:24:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviyeyi 4.552,44 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, 4.552,44 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,89 puan ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 4.509,99 puan oldu. Toplam işlem hacmi 48,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,17 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,32 ile ticaret oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, eylülde 2 milyar 966 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 39 milyar 164 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre de sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 1,6 düşerken, yıllık bazda yüzde 0,4 artış gösterdi.

Analistler, ABD'de enflasyonun yüksek seviyelerini korumasına karşın para politikasına olumlu yanıt vererek soğumaya işaret etmesinin küresel çapta risk iştahının artmasını sağladığını söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağı umutlarını artırırken, para piyasası fiyatlamalarında Banka'nın gelecek ay faizleri 50 baz puan artıracağı beklentileri yüzde 80'in üzerine çıktı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.550 ve 4,600 seviyelerinin direnç, 4.340 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor
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