VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmen açıklandı! Kobalt, nikel ve lityum tedarik edecekler
Resmen açıklandı! Kobalt, nikel ve lityum tedarik edecekler
MHP, Devlet Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacağını duyurdu
ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Türkiye'nin adımı enerjide dengeleri değiştirecek!
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Egedes Projesi 81 İlde Hayata Geçti
Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde 2023'te dairelerin teslimi hedefleniyor
Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu
Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek
Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TMO'nun yüksek alım fiyatları tarımsal üretimin artmasına destek olacak
Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu, Manş Denizi'nden sonra Catalina Kanalı için hazır
"Afrodit'in kenti" ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor
1 milyar euroluk hedef!
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Artık, alıcılar ödeyecek!
Otomotiv devi iki üreticiden müşterilerine uyarı!
İsrail'i bekleyen büyük tehlike!
Testleri tamamladı! Geleceğin petrolüyle çalışıyor
Düğün sonrası sete çıktı
Kerem'in gurur günü
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesi 800 bini geçti
24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 13:21:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.148,82 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, 3.148,82 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından kazançlarının neredeyse tamamını geri vererek, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,83 puan ve yüzde 0,06 değer kazancıyla 3.123,35 puan oldu. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,53 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 0,78 ile turizm oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını tetiklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin artmasıyla küresel pay piyasalarında negatif seyrin devam ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylül ayı toplantısına yönelik 50 ve 75 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin eşitlendiğine işaret eden analistler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu kapsamında yapılacak açıklamalarla beklentilerin netleşebileceğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışlarının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 seviyesinin direnç, 3.070 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : BIST 100 endeksi ABD Jackson Hole Ekonomi Politikaları Fed
Cem yine gergin

Cem yine gergin
İmparatoriçenin doğum günü

İmparatoriçenin doğum günü
7 günde 22 bin kişiyle buluştu

7 günde 22 bin kişiyle buluştu
8 bin liralık şıklık

8 bin liralık şıklık
2 milyon sevinci

2 milyon sevinci
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Kadınlar için dondurma servisi

Kadınlar için dondurma servisi
‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

‘Yaradana Kurban'a farklı yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes