Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,04 puan ve yüzde 1,57 değer kazancıyla 3.110,53 puan oldu. Toplam işlem hacmi 28,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,50 ve holding endeksi yüzde 1,33 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,14 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.112,88 puana taşıdı.

Analistler, dünyanın önde gelen ekonomilerinde yüksek enflasyon ve düşük büyüme temasının korunmasıyla, yatırımcı fiyatlamaları açısından merkez bankalarının alacağı aksiyonlar ve sözle yönlendirmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında atacağı adımın büyüklüğüne ilişkin belirsizliklerin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu vurgulayan analistler, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.120 seviyesinin direnç, 3.030 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.