Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile turizm, tek kaybettiren ise yüzde 1,42 ile inşaat oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmeler, koronavirüs aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de, Almanya'da enflasyon Çin'de dış ticaret verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 3,9 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 28,6 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 13 milyar dolar ile 40,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyor. Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 5,3 artacağı tahmin ediliyor.