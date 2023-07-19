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19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:03:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2023 Çarşamba 11:03:00

Borsa günü düşüşle tamamladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,57 değer kaybederek günü 6.365,00 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 235,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 139,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 6,32 ve holding endeksi yüzde 4,15 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

6.662,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.360 puanın üzerinde dengelendi.

Küresel piyasalar, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin devam eden endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, ABD'deki bilanço sezonu yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

ABD'de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış gösterdi. ABD'de sanayi üretimi ise haziranda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerden fazla düştü. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,5 puan düşerek yüzde 78,9 oldu.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıklayan ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 19 arttı.

Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devam eden ziyaretlerinden gelecek haber akışının takip edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.600 seviyesinin direnç, 6.300 ve 6.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST PİYASALAR BORSA
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