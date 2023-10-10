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10 Ekim 2023 Salı 10:25:00 - Güncelleme:10 Ekim 2023 Salı 10:25:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,36 artışla 8.304,81 puanla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 111,37 puan artışla ve yüzde 1,36 değer kazancıyla 8.304,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,92 ve holding endeksi yüzde 1,07 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok yükselen bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybıyla günü 8.193,44 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) gerekli olabilecek ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendirirken, "dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda" olduğunu belirtti.

Uzun vadeli Hazine tahvillerinin reel getirilerinde son dönemde gerçekleşen artışa işaret eden Jefferson, ileriye baktığında yüksek tahvil faizleri nedeniyle finansal koşullardaki sıkılaşmanın farkında olmaya devam edeceğini ve politikanın gelecekteki seyrini değerlendirirken bunu aklında tutacağını kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamdaki sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç,8.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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