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05 Ekim 2023 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 10:32:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artarak 8.386,33 puanla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,19 puan artışla yüzde 0,64 değer kazanarak 8.386,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,79 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,06 ile metal eşya, makina olurken, tek kaybettiren yüzde 0,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kaybıyla günü 8.333,14 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahının arttığını belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağının ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağının öngörüldüğünü bildirdi.

ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) bu yılın en düşük seviyesine gerilemesinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret ettiğini vurgulayan analistler, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarının da eylülde işe alımların yavaşladığını göstermesinin beklendiğini belirtti.

Öte yandan, dün Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,6'dan yüzde 3,7'ye yükseltti.

Ayrıca, dün Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, sermayesinin tamamı dolaylı olarak Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ'ye ait olan Sabancı Renewables'ın, ABD'nin Teksas eyaletinde 232 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali ve 60 megavat kapasiteli enerji depolama tesisi yatırımından oluşan Oriana Solar LLC'nin yüzde 100 hissesini satın aldığı bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi spot borsa istanbul bist 100
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