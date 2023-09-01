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01 Eylül 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 10:30:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 7.966,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,72 puan artışla ve yüzde 0,62 değer kazanarak 7.966,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,63 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,64 ile spor oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,14 değer kazancıyla 7.917,93 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin artması ve Çin'in zorunlu karşılık oranlarını azaltacağını duyurması risk iştahının yükselmesine neden olurken, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün akşam, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye ve gelecek yıl için yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI ve ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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