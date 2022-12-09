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09 Aralık 2022 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2022 Cuma 10:30:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artışla 4.875,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,31 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 4.875,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı artış kaydederken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15'le madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,01'lik düşüşle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,60 artışla 4.855,92 puandan tamamladı.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 4900 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
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