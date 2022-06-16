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16 Haziran 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:16 Haziran 2022 Perşembe 10:30:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 2.536,80 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,69 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 2.536,80 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,90'la gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren yüzde 0,38'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,88 artışla 2.531,11 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), dün politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Böylece, 1994'ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı kararını alan banka, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye revize etti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelecek toplantıda 50 ya da 75 baz puanlık faiz artışının olası göründüğünü belirterek, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz. Bunların hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek." dedi.

Analistler, para politikalarına ilişkin azalan belirsizlikler ve atılan adımların enflasyonla mücadele konusunda kararlılığı vurgulaması ile küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası ve yarın Japonya Merkez Bankası'nın gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların fiyatlamaları netleştireceğini aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasalarının seyrinin izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.560 puanın direnç, 2.480 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : BORSA BİS ABD
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