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10 Aralık 2021 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:10 Aralık 2021 Cuma 10:26:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 artışla 2.035,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,26 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 2.035,71 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,86 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,83 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kazanarak 2.031,44 puanla kapanış rekorunu kırarken, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.053,47 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirterek, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de sanayi üretimi verilerinin de takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : borsa bist endeks bankacılık ekonomi
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