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02 Mart 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 10:30:00

Borsa güne yatay başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 5.319,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,43 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.319,22 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79'la metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 2,95'le ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,63 artışla 5.322,65 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının faiz oranlarını artırmaya devam edeceği endişelerinin, Çin ve ABD ekonomilerindeki ilerleme paralelinde küresel resesyon riskinin azaldığına yönelik iyimserliği törpülediğini belirterek, oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,03 ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test ettiğini anımsatan analistler, Avrupa'da da tahvil faizlerinde yükselişin sürmesinin risk iştahını azalttığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son toplantısına ilişkin özetin yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 ve 5.450 seviyelerinin direnç, 5.250 ve 5.100 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi

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