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08 Eylül 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:08 Eylül 2023 Cuma 10:15:00

Borsa güne rekorla başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artarak 8.371,33 puanla rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,66 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazancıyla günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirdi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, dün yaptığı açıklamada, devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak 3 yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar sunmayı öngördüklerin söyledi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladığını duyurdu.

Bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor
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