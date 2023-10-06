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06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 11:00:00

Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 azalarak 8.410,25 puanla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 77,73 puan azalışla yüzde 0,92 değer kaybederek 8.410,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90 ve holding endeksi yüzde 0,86 azaldı. Tüm sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,62 ile bilişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kazancıyla günü 8.487,98 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğünü, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

ABD'de hafta içinde açıklanan verilere göre iş gücü piyasasının yavaşladığına dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davrandığını ifade etti.

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Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının ardından Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu, MHR Gayrimenkul'ün 4,30 liradan, Dofer Yapı'nın 17,11 liradan ve Borlease Otomotiv'in 25,29 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
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