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12 Mayıs 2022 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 10:25:00

Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,1 azalışla 2.426,89 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,05 puan ve yüzde 1,1 değer kaybederek 2.426,89 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 1,49 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 2,31'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 2.453,94 puandan tamamladı.

Analistler, küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişeler paralelinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğiliminin devam ettiğini söyledi.

Dün ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 ile beklentilerinin üzerinde yükseldiğini anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif faiz artırımı yapmak zorunda kalacağı endişelerinin arttığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 ve 2.390 seviyelerinin destek, 2.470 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : BIST 100 endeksi ABD Üretici Fiyat Endeksi
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