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BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi
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06 Temmuz 2023 Perşembe 12:43:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2023 Perşembe 12:43:00

BoE Başkanı Bailey'den yüksek enflasyon değerlendirmesi

Kaynak: AA

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, bankanın en önemli önceliğinin yüksek enflasyonun düşürülmesi olduğunu belirtti.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan Bailey, ülkede bazı perakendecilerin gereğinde yüksek fiyat uyguladığını kaydetti.

"Benzin fiyatlarına bakarsanız, bazı satıcıların muhtemelen bunun için (satış için) çok fazla ücret alıyorlar." diyen Bailey, konuşmasında perakendecilerin gerekenin üzerinde yüksek fiyat uygulamasının önüne geçilmesinde denetim kurumlarının rolünün son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Bailey, "Bu durum (ürünlere yüksek fiyat uygulayan perakendecilerle mücadele edilmesi) enflasyonun azaltılmasına yardımcı olacaktır." dedi.

İngiltere'nin ekonomik görünümünü değerlendiren Bailey, "Enflasyon çok yüksek. Bizim fiyatların yıllık yüzde 2'den fazla yükselmemesi yönünde bir hedefimiz var ama şu anda enflasyon yüzde 8'in üzerinde seyrediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek fiyatların hane halkı üzerindeki olumsuz etkisinin farkında olduğunu belirten Bailey, "Bunun (Artan faizlerin) gençler, genç aileler üzerinde daha fazla etkisi olacaktır. Bunu anlıyorum. Enflasyonu olması gereken yere geri getirmek istiyoruz. Sonra faiz oranlarının hangi seviyede olması gerektiğini belirleyebiliriz. Enflasyonla şimdi mücadele edilmezse, durum daha da kötüleşir." uyarısında bulundu.

Enflasyonun düşüş eğilimine geçeceğine dair göstergelerinin mevcut olduğunu belirten Bailey, "Faiz oranlarının ne zaman düşmeye başladığına ilişkin bir tarih veremem çünkü bu gerçekten önümüzdeki dönemde ne olacağına bağlı. Ancak yapmanız gereken en önemli iş enflasyonu düşürmek." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4,50'den yüzde 5'e yükseltmişti.

Bu artışla, BoE, enflasyonu düşürmek için Aralık 2021'den bu yana uyguladığı sıkılaşma politikası kapsamında üst üste 13'üncü kez faiz artırmış oldu.

Ülkede Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, yıllık enflasyon mayısta yüzde 8,7 ile sabit kalmıştı.

Beklenti enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle enflasyonun yüzde 8,4 olacağı yönündeydi.

Etiketler : enflasyon faiz ingiltere
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