Bitkisel üretimde rekor bekleniyor

Tarımsal mekanizasyon ve ilgili teknolojileri, traktör ve tarımsal mekanizasyon yan sanayisini, su ve sulama teknolojilerini, organik tarım ekipman ve ilgili binlerce ürünü tek çatı altında bir araya getiren AgroShow Eurasia Tarım, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.

"İstanbul'dan tüm dünyaya" sloganıyla ihracat odaklı düzenlenen fuarın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'dan sonra İstanbul'da düzenlenen etkinliğin çok başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

Geldikleri günden bu yana "tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu ve ikamesinin bulunmadığını, mutlaka daha fazla destek verilmesi gerektiğini" söylediklerini anımsatan Kirişci, küresel ısınma, COVID-19 salgını ve sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının tarımın vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kirişci, hayatın bu gerçekliğini dikkate alarak adımlarını buna göre atmaları gerektiğini belirterek, sektörel fuarların ülkenin kendisini tartması için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi fuarcılıkta da hızla mesafe katettiğini aktaran Kirişci, bugün açılışı gerçekleştirilen organizasyonun Türkiye'ye değerli katkılar sağlayacağını kaydetti.

"SAHİP OLDUĞUMUZ MEZİYETLERİ EN İYİ DEĞERLENDİREBİLECEĞİMİZ YER BURASIDIR"

Kirişci, "Biz iyiyiz' demekle iyi olunmuyor. İyi, başarılı, üstün ve sahip olduğumuz meziyetleri en iyi değerlendirebileceğimiz yer burasıdır. Burada mutlaka imalatçı kardeşlerimiz misafirlerimizle birebir ilgilenecekler. Güzel değerlendirmelerden sonra bu, ülkemiz için üretime, istihdama ve ihracata dönecektir. Hükümet olarak bizim durduğumuz yer tam da budur." şeklinde konuştu.

Hükümet olarak politikalarında öncelik verdikleri alanlara işaret eden Kirişci, "Üretimi, ihracatı, istihdamı önceleyen bir iktidarın tarım makineleri alanında da bunu geliştirmeye yönelik adımları destekliyor olmasından daha doğal, daha tabi bir şey olamaz." dedi.

TARIM ÜRÜNÜ İHRACATINDA BEKLENTİ 27-28 MİLYAR DOLAR

Vahit Kirişci, son 20 yılda ülkenin bitkisel üretiminin 98 milyon tondan 117 milyon tona çıktığını, yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu 117 milyon ton, 2021 gibi kuraklığın yaşandığı ekstrem bir yıl için kullanılan bir rakamdır. Bu yıl Allah nasip ederse 127 milyon tonu bulan ve tüm zamanların rekoru olarak nitelendirebileceğimiz bir bitkisel üretimi de gerçekleştirmiş olacağız. Hayvansal üretimde büyükbaşta 9,9 milyondan 18-19 milyon adede, küçükbaşta 32 milyonlardan 59 milyon başlara gelen bir hayvan varlığımız var. Bu ülkenin üreten, alın teri ve akıl teri döken üreticisine her daim olduğu gibi müteşekkiriz. Bunlara hep 'eli öpülesi üreticiler' diyoruz. Bunlar, 2002'de iktidara geldiğimizde 65 milyonu doyururken, bugün 85 milyonu doyurmakta. Dün 15 milyon turisti doyururken, bugün 52 milyonu bulmuş misafirlerimize ikramları üretmekte."

Türkiye'nin tarım ürünü ihracatında yaşanan artışa değinen Kirişci, "2002'de 3,8 milyar dolar olan ihracatımız, bugün 25 milyar doları, şu anda 11. ay itibarıyla bulmuş durumda. Yıl sonu hedefimiz 27-28 milyar dolar. Geçtiğimiz yılın rakamı olan 25 milyar doların üzerinde yılı kapatmış olacağız." dedi.

"TARIMSAL MAKİNE ÜRETİMİNDE YERLİLİK ORANINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal makine üretiminde yerlilik oranının yüzde 70'leri geçmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Ancak bunun daha yukarılara çıkmasını istiyoruz. Zor olan nedir? Savunma sanayisidir. Orada yüzde 80'i yakaladığımıza göre tarım makineleri sanayisinde de bunu daha yukarılara taşımamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Tarım makineleri ihracatında 1,5 milyar dolarlık rakama ulaşıldığını, her alanda olduğu gibi tarım makinelerinde de artışı yakalamak zorunda olduklarını aktaran Kirişci, bunun için gereken potansiyeli taşıdıklarını söyledi.

Geldikleri günden bu yana ortaya koydukları yaklaşımlara değinen Kirişci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geldiğimiz günden itibaren ortaya koyduğumuz yeni normale göre olan yaklaşımımızı, Türkiye vizyonunun artık bir alt başlığı ama üst sıralarda yer alan bir başlığı haline getirdik. Bu çerçevede de özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin inovatif düşüncelerinden ve sektöre verebilecekleri katkılardan haberdar olduğunuz için Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni kurduk. İnşallah kısa sürede bununla ilgili mevzuat da kazandırıldıktan sonra biz bu gençliği, içerisinde kadınlarımız var, erkeklerimiz var ama adı Tarım ve Orman Gençlik Konseyi... Dolayısıyla bu çok çok önemli bir gelişme olacak ve bize tabir yerindeyse çağ atlatacak."

Kirişci, Bakanlık olarak tarım alet ve makinelerine desteklerinin devam ettiğini aktararak, "Daha verimli, daha üretken, daha ekonomik, daha kaliteli ve daha rekabetçi bir üretimi her alanda olduğu gibi tarım makineleri alanında ve tarım sektörünün kendisinde de gerçekleştireceğiz." dedi.

FUARI GEZDİ VE TRAKTÖRE BİNDİ

Konuşmaların ardından Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet, fuarın açılış kurdelesini kesti.

Tören sonrası Kirişci, fuar alanındaki stantları gezerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan, stantlarda üreticiler ile konuşan Kirişci, yabancı konuklarla sohbet etti.

Kirişci, alandaki incelemeleri sırasında traktöre de bindi.