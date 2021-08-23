Kripto para piyasalarında son durum ne?

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23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 13:11:00

Bitcoin'de son durum... 50 bin dolar seviyesini aştı

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Kripto para birimi Bitcoin, Asya piyasalarındaki işlemlerde mayıs ayı ortalarından bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini aştı.

Kripto para birimi Bitcoin, Asya piyasalarındaki işlemlerde 50 bin 328 dolara kadar yükseldi.

NTV'de yer verilen habere göre, Ethereum'un (ETH) fiyatı yüzde 2.6 yükselerek 3 bin 342 dolara yükseldi.

Ripple'da (XRP) yüzde 0.6 artarak 1.24 dolara geldi.

Dogecoin de artış gösteren para birimleri arasına girdi. DOGE'un fiyat yüzde 1.5 yükselerek 32 cente çıktı.

Geçtiğimiz hafta 50 bin dolar sınırına kadar yükselen fakat geçemeyen Bitcoin, bu sabahki işlemlerde 50 bin doları aştı. Bitcoin böylece Mayıs ayı ortalarından itibaren ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu.

Bitcoin Nisan ayında 64 bin dolara ulaşıp rekor kırmasının ardından gelen satışlarla 30 bin doların altına kadar gerilemişti. Temmuz ayı ortalarından itibaren yaşanan yeni yükseliş dalgası ise kripto para birimini yeniden 50 bin doların üzerine taşıdı.

COINBASE VE PAYPAL ETKİSİ

Bitcoin'in yükselişinde geçtiğimiz haftadan gelen iki açıklama büyük önem taşıyor. Bunlardan birincisi kripto para borsası Coinbase'in bilançosuna 500 milyon daha kripto para dahil edeceğini ve ileriye dönük toplam kârın yüzde 10'unu kripto paraya yatıracaklarını duyurması.

Diğeri ise 403 milyon kullanıcı olan çevrim içi ödeme platformu PayPal'ın, ilk olarak ABD'de başlattığı kripto para alım, satım ve saklama işlemlerinin Birleşik Krallık'ta da başlatılacağını açıklaması oldu. Paypal'da kripto para işlemleri bugün itibariyle başladı. Kullanıcılar, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum ve Litecoin üzerinden işlem yapabilecekler.

Etiketler : Kripto para Bitcoin Asya piyasaları Dogecoin
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