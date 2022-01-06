Bitcoin'de sert düşüş!

Kripto para piyasaları güne düşüşle başladı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 8'e yakın değer kaybederek 43 bin doların altına indi. Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 9'un üzerine çıktı.

Hürriyet'te yer verilen habere göre, ABD Merkez Bankası Fed'in, faizlerin daha erken ve daha hızlı artırılabileceği işaretleri vermesinin borçlanma kağıdı getirilerini yükseltmesi kripto para fiyatlarını vurdu.

Analistler, kripto para fiyatlarında son dönemde görülen dalgalanmanın, gelen olarak finansal piyasalarda artan oynaklığın bir yansıması olduğunu, enflasyonda yükseliş karşısında merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmaya yönelmelerinin likiditeyi azaltacağı endişesinin kripto paralara da yansıdığını vurguluyorlar.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Kripto para piyasalarında yön yine aşağı döndü. Önde gelen kripto paraların çoğunda değer kayıpları yüzde 10'a yaklaştı. Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 8'e yakın değer kaybederek 43 bin doların altına indi. Bitcoin'in ardından ikinci sırada gelen Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 9'un üzerinde. Kripto paranın fiyatı ise 3 bin 500 doların altına geriledi.

100 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li dev banka Goldman Sachs ise Bitcoin'in bu yıl 100 bin doları göreceğine yönelik bir rapor yayımladı. Goldman Sachs, 2021 yılındaki performansını sergilemesi halinde Bitcoin'in 100 bin dolara ulaşabileceğini ve altının piyasa hakimiyetini de elinden alacağını belirtti.