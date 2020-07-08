Korona sonrası Borsa İstanbul'da bir ilk! Kritik seviye aşıldı

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08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 12:46:00

BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

Kaynak: AA

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BIST 100 endeksi Kovid-19 salgını sonrası ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü

Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi.

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti.

BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.

Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.

BIST 100 endeksi yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı

Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.

BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 119.600 puandan işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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