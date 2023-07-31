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31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:53:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:53:00

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Offord, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ivme kazanacağını belirtti

Kaynak: AA

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Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, müzakereleri gelecek yıl başlayacak yeni serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye ile ekonomik ilişkilerin Fintech, yeşil enerji, telekom başta olmak üzere yeni sektörlerle ivme kazanacağını bildirdi.

Birleşik Krallık İhracat Bakanı Malcolm Offord, geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyareti ve Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesi için başlayacak müzakerelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen hafta Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) tarafından Rönesans Holding'in Mersin'i Adana, Osmaniye ve Gaziantep ile bağlayan yüksek hızlı elektrikli demir yolu projesine sağlanan 680 milyon sterlin finansmanın imza törenine katıldığı anımsatan Offord, birçok görüşme yaptığını dile getirdi.

Offord, bu görüşmelerde iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesine yönelik müzakerelerin önemli bir gündem maddesi olduğunu ifade etti.

Türkiye ile mevcut anlaşmanın ağırlıklı olarak sanayi ürünlerini kapsadığını ancak bu anlaşmanın kapsamını genişletmenin her iki taraf için de ciddi fırsatlar sunduğunu belirten Offord, "Telekom, finansal hizmetler, dijital ticaret başta olmak üzere birçok alanda fırsatlar görüyorum." dedi.

MEVCUT TİCARET HACMİ 23,5 MİLYAR STERLİN

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 arttığı bilgisini paylaşan Offord, şöyle devam etti:

"Türkiye şu anda bizim en büyük 20 ticari partnerimizden birisi, 18'inci sırada ve yükseliyor da. Şu anda ticaret hacmi 23,5 milyar sterlin seviyesinde. Bu hacmin üçte ikisini Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı oluştururken, üçte birini de Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye ihracatı oluşturuyor.

Bu ilişkileri büyütmek için ivme ve iyi niyet de söz konusu. (Serbest ticaret anlaşması için) Müzakereler gelecek yıl başlayacak. Bu müzakerelerin her iki ülke için de iyi bir zamanda geldiğini düşünüyorum."

Offord, Türkiye'de dijital ekonomiyi benimsemiş iyi eğitimli genç bir nüfus olduğunu ve böylece yeni jenerasyon işletmeler ortaya çıktığını söyledi.

Mevcut anlaşmadaki sanayi ürünlerinin ikili ticarette her zaman yerinin olacağını kaydeden Offord, "Ancak, ekonomik ilişkilerimizdeki asıl büyümenin 21. yüzyıl sektörleri dediğimiz telekom, Fintech, yeşil enerji ve ileri sanayi sektörlerinde olacağını düşünüyorum." dedi.

"BİR SONRAKİ DOĞAL ADIM, DAHA FAZLA YATIRIM YAPMAYA BAŞLAMAK"

Offord, geçen hafta 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'23) da katıldığını ve oradaki İngiliz şirket ve KOBİ'lerin Türk şirketlerle birlikte çalıştığını ifade ederek şöyle konuştu:

"(Savunma sanayisindeki) İngiliz KOBİ'ler ve Türk üreticiler birbiriyle oldukça iyi ilişkide. Sanayi üretiminde işbirliği yapıyorsak, bunun bir sonraki doğal adımı daha fazla yatırım yapmaya başlamak olacaktır. Türkiye'de daha fazla İngiliz yatırımı göreceğimizi umuyorum. Aynı şekilde Birleşik Krallık'ta deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgili birçok Türk yatırımcıyla ilginç bir seminer geçirdim. Yani burada birçok ortak nokta olduğunu düşünüyorum."

Türk müteahhitlik şirketlerinin yurt dışında önemli işlere imza attığını da kaydeden Offord, üçüncü ülkelerde iş yapan Türk müteahhitlik şirketleriyle UKEF arasındaki ilişkinin de artabileceğini belirterek, "Türkiye dışında da üçüncü ülkelerde birlikte çalışabileceğimiz oldukça parlak bir gelecek görüyorum." dedi.

Etiketler : birleşik krallık türkiye ihracat malcolm offord
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