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28 Nisan 2022 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 07:49:00

Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti

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Dünya gündeminde adından sıkça söz ettiren Türkiye'nin insansız hava aracı Bayraktar TB2, Tacikistan'a ihraç edilerek bir başarıya daha imza attı. Konuyla ilgili bilgi veren Kırgız Parlamentosu Milletvekili Mirlan Samyikozho, satışı doğruladı.

Türkiye'nin insansız hava aracı Bayraktar TB2, başarıya doymuyor. Dünyada adından çokça söz ettiren Bayraktar TB2, son olarak Tacikistan'a ihraç edildi.

Kırgız basını kg.akipress.org'da yer alan habere göre, Kırgızistan Parlamentosunda gündeme gelen Tacikistan'a Bayraktar TB2 satışı, parlamento Milletvekili Mirlan Samyikozho'nun Jeenbek Kulubaev'e yönelttiği soru ile doğrulandı.

BAYRAKTAR TB2 ALIMINI TEYİT ETTİ

Jeenbek Kulubaev, Bayraktar TB2 alımına yönelik soruyu ise şu şekilde cevaplayarak iddiaları teyit etti:

"Evet, bu doğru. Elçiliğe bu yönde bir soru sorduk. Teyit edebiliriz. Türk tarafına bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini belirttik zira Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sorunlar çözülmüş değil. Fakat Türkiye bunun 'iş' olduğunu söylüyor. Askeri-teknik iş birliğinin devam edeceğini belirtiyorlar."

Ayrıca Kulubaev, konu ile alakalı olarak tüm bilgileri aldıktan sonra Türk tarafı ile görüşmeler gerçekleştireceklerini de belirtti.

Etiketler : Bayraktar TB2 iha siha Kulubaev
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