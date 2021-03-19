Bir ilimizde petrol aranıyor! Süre uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasının ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ sınırları içinde petrol işletme ruhsat sahalarının 1 Nisan'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Nisan 2031'e kadar uzatıldı.