  • BIST
    1550.37
  • Dolar
    7,2689
  • Euro
    8,6741
  • Altın
    407,3640
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'de büyük kongrenin sloganı belli oldu
Bir ilimizde petrol aranıyor! Süre uzatıldı
Avrupa 3. kez dünyaya kapanıyor
Uyarılar nafile! Karadeniz kapanmalı...
HDP'li ilçe başkanlarına operasyon! Gözaltılar var...
Borrell'dan Türkiye mesajı
Yeni projeye pandemi rötarı
Hakaret değil iltifat ettim
Ücretini iki katına çıkardı
Kayahan'ın anılarını kızı yaşatacak
Bahar aylarındaki kaşıntının nedeni: KURDEŞEN
Helikobakter kirli sebze ve meyvelerden bulaşıyor
Diyabetlilerde koronadan ölüm riski daha yüksek
Propolis, C vitamininin etkisini artırıyor
Yaşlılara özel pandemi uyarıları
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 19 Mart
Altun'dan CHP'li Özel'e tepki
BM'den İngiltere'nin nükleer silah stokunu artırmasına eleştiri
Tarihçi Mehmet Genç vefat etti
Biden: İlk 100 günde 100 milyon aşı hedefimize yarın ulaşacağız
Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü!
Günlük vaka sayısı 20 binin üzerine çıktı
AB'den kritik görüşme öncesi iş birliği vurgusu
Bakan Akar'dan Yunanistan açıklaması: Asla kabul edilemez
19 Mart 2021 Cuma 10:44:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 10:44:00

Bir ilimizde petrol aranıyor! Süre uzatıldı

ABONE OL

Tekirdağ sınırları içinde kalan üç sahada petrol arama ruhsat süreleri uzatıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Tekirdağ sınırları içinde kalan 3 petrol arama sahasının ruhsat süresinin 10 yıl daha uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Tekirdağ sınırları içinde petrol işletme ruhsat sahalarının 1 Nisan'da sona eren işletim süreleri, mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları, yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 1 Nisan 2031'e kadar uzatıldı.

Etiketler : tekirdağ petrol tpao
Güzeller birlikte form tutacak

Güzeller birlikte form tutacak
27 değil 17 gibi!

27 değil 17 gibi!
Gerçekliğimle örnek olacağım

Gerçekliğimle örnek olacağım
Önce hayaller sonra avukatlık

Önce hayaller sonra avukatlık
Herkes kendini bulacak

Herkes kendini bulacak
Dizi değil reklamla döndü

Dizi değil reklamla döndü
'Yıldırım' baskın

'Yıldırım' baskın
Keşke 1960'larda yaşasam

Keşke 1960'larda yaşasam
Evladım gibi sevmiştim

Evladım gibi sevmiştim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER