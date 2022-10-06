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Binance Türkiye'den üniversite öğrencilerine “Kripto 101” eğitimleri
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06 Ekim 2022 Perşembe 11:06:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 11:06:00

Binance Türkiye'den üniversite öğrencilerine “Kripto 101” eğitimleri

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Binance, finansal okur yazarlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaları kapsamında üniversite öğrencilerine “Kripto 101” başlıklı eğitimlerine başlıyor. Binance Türkiye ekibi tarafından 7 Ekim Cuma günü düzenlenecek ücretsiz çevrimiçi eğitimde blockchain başta olmak üzere geleceğin teknolojileri konusunda bilgiler paylaşılırken, alanında uzman isimler tecrübelerini aktaracak.

Dünyanın önde gelen blok zinciri ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, blockchain teknoloji ve Web3'ün potansiyeli konusunda tüm dünyayı bilinçlendirmek misyonuyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Binance Türkiye ekibi finansal okuryazarlık ve kripto konusundaki bilgi birikimini aktarmak üzere "Kripto 101" başlıklı eğitim serisini hayata geçiriyor.

Binance Türkiye ekibi, 7 Ekim Cuma günü saat 19.00'da gerçekleşecek "Kripto 101" webinarı ile üniversite öğrencilerine kripto para, blockhain ve web3 gibi geleceğin trend teknolojileri hakkında ücretsiz temel eğitim sağlayacak. Webinarda Binance TR takım üyeleri ve blockchain sektöründe uzman isimler tecrübelerini aktaracak.

50 KİŞİYE 500 BUSD ÖDÜL HAVUZU FIRSATI

Webinar sonundaki quiz sorularına doğru cevapları veren 50 öğrenci, 500 BUSD ödül havuzunu paylaşma şansı elde edecek. Webinar'a katılmak isteyenler https://www.etkinkampus.com/binance-turkiye-ucretsiz-kripto-101-etkinligi/2022/10/03/ linkinden kayıt sağlayabilir.

Etiketler : Binance Webinar Kripto 101" webinarı
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