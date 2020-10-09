  • BIST
    1165.7
  • Dolar
    7,8572
  • Euro
    9,2978
  • Altın
    487,6590
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den KKTC'ye 'kapalı Maraş' çağrısı: Bu karardan vazgeçin
Ankara için çok kuvvetli sağanak yağmur uyarısı geldi
ABD'den 18 ülkeden ithal edilen alüminyum levhaya ek vergi kararı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ankaramız sporun da başkenti olacak
Trump, Kovid-19'a yakalandıktan sonra yarın Beyaz Saray'da ilk yüz yüze etkinliğini yapacak
Lübnan'da yakıt deposu patladı: 4 ölü
Macron'un danışmanlarının art arda istifası, Elysee Sarayı'nı denetime mecbur etti
Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
BM'den Kırgızistan'daki siyasi krize barışçıl çözüm için 'yardım' teklifi
Ceenbekov: Acilen durumu kontrol altına almak ve barışı pekiştirmek zorundayız
Elle yazmak, daha iyi öğrenmeyi ve hatırlamayı sağlıyor
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti
Erol Bulut: Fenerbahçe her zaman Azerbaycan halkının yanında
Almanya'da Halle kentindeki ırkçı terör saldırısının 1. yılında kurbanlar anıldı
Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitimin detayları belli oldu
Sivas'ta 5 bin öğrenciye internet paketi yüklü tablet desteği
TBMM Başkanı Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
Hatay'da korkutan yangın! Nedeni belli oldu
Diyarbakır'da terör soruşturmasında gözaltına alınan avukat tutuklandı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 217 bin 817'ye yükseldi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD'li vekile 'Dağlık Karabağ' yanıtı
Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı:
ABD'nin Trablus Büyükelçisi'nden 'Türkiye, Libya'daki diyaloğu destekliyor' mesajı
09 Ekim 2020 Cuma 23:49:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 23:49:00

Beyaz Saray yönetiminden 1,8 trilyon dolarlık 'destek paketi' hazırlığı

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray yönetiminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadele kapsamında 1,8 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi teklifi hazırlığında olduğu bildirildi.

ABD basınındaki haberlerde, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin söz konusu teklife ilişkin bugün bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kovid yardım müzakereleri ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump müzakereleri durdurmuştu

Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında uzun süredir devam eden ekonomik destek paketine ilişkin müzakerelerde bir anlaşma sağlanamaması üzerine, Trump, 6 Ekim'de söz konusu müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurduğunu açıklamıştı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirten Trump, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Onların taleplerini reddediyor ve ülkemizin geleceğine bakıyorum. Temsilcilerime, 'seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma' talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Trump, dün katıldığı bir televizyon programında da görüşmeleri durdurduğunu çünkü "oyun oynamak istemediğini" kaydetmişti.

Destek paketi için masaya tekrar dönülebileceğinin sinyalini veren Trump, Demokratlar ile destek paketine ilişkin "çok verimli görüşmeler" yapmaya başladıklarını aktarmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER