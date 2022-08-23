VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Tahıl koridoru anlaşması yeni bir platform oluşturabilir'
Bakan Soylu'dan iddialara sert tepki: 1 hafta süre
Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü
Trump'ın Florida'daki evinden 700 sayfalık ‘gizli belge' çıktı
Bakan Akar ABD'li mevkidaşı ile F-16 tedarikini görüştü
Bakan Çavuşoğlu Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
Zelenskiy, Rusya'nın suçlamalarını reddetti
BM, Arakanlı Müslümanlar için daha fazla destek çağrısı yaptı
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor
AFAD'dan çarşamba günü 11 il için kuvvetli yağış uyarısı
Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimiz devam edecek
Gürcistan'da Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Bakanlar Toplantısı düzenlendi
Bakan Koca: Okullar için endişe etmeyelim
Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyümesinin durgunlaştığına işaret etti
Bakan Kirişci: Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke
İspanya'da kuraklık: Barajların doluluk seviyesi 27 yılın en düşük seviyesinde
Türk F-16'larına Yunan tacizi: Anında karşılık verildi
"Kırım'ın yasa dışı ilhakı, Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan habercisiydi"
Isparta ve Burdur'un mor bahçelerinde hasat telaşı
Ukrayna, Dugina'nın öldürülmesine ilişkin Rusya'nın suçlamasını reddetti
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı resmi törenle karşıladı
Rusya'ya karşı "hiçbir zayıflık ve uzlaşma ruhu" göstermeme çağrısı
Kütahya'da 4 bin 200 yıllık fındık kalıntıları ve mermer idoller bulundu
"Tahran'daki Astana Formatı Zirvesi'nde yapılan anlaşmaların tamamı uygulanıyor"
23 Ağustos 2022 Salı 23:24:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2022 Salı 23:24:00

Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini düşürdü

Kaynak: AA

ABONE OL

Beyaz Saray, ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini, bu yıl için yüzde 3,8'den yüzde 1,4'e düşürdü.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin mart ayında Kongreye sunduğu 2023 mali yılına yönelik bütçe teklifinde yer alan ekonomik tahminlerde revizyona gidildi.

Buna göre, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl yüzde 1,8 ve 2024'te yüzde 2 büyüyeceği tahmin edildi.

Ülke ekonomisine ilişkin mart ayında yapılan tahminlerde, ekonominin bu yıl yüzde 3,8, gelecek yıl yüzde 2,5 ve 2024'te yüzde 2,1 büyüyeceği öngörülmüştü.

Enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 6,6, gelecek yıl için yüzde 2,8 ve 2024 için yüzde 2,3 olarak belirlendi.

ABD'nin bu yılki bütçe açığı tahmini ise 383 milyar dolarlık azalışla 1,032 trilyon dolara düşürüldü.

Beyaz Saray'ın mart ayında yayımladığı tahminlerde 2022 mali yılında bütçe açığının yıllık yaklaşık yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolara düşmesi öngörülmüştü.

Ülkenin 2023 mali yılına ilişkin bütçe açığı beklentisi ise 146 milyar dolarlık artışla 1,3 trilyon dolara çıkarıldı.

Söz konusu revizyonların, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş, devam eden tedarik zinciri aksamaları ve Kovid-19 salgınının etkilerinden kaynaklandığı kaydedildi.

Etiketler : Joe Biden Beyaz Saray ABD
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet
Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı

Azerbaycan'da Somer Şef sanıldı
Yeni ikili

Yeni ikili
Kokusuyla yardım edecek

Kokusuyla yardım edecek
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Hayatını film yapacak

Hayatını film yapacak
Yerli Halle Berry

Yerli Halle Berry
Toplama albüm

Toplama albüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes