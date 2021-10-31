BES'i çocuklar besledi

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen BES, Türkiye'de 27 Ekim 2003'te başlayarak bugün itibarıyla 18. yılını doldurdu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, 18 yaşından küçüklerin Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil edilmesinin, sektör için önemli bir itici güç oluşturduğunu söyledi. Gürsoy, kurum olarak, vatandaşların BES'in avantajlarından yararlanmasını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. 2003 yılından bu yana katılımcı sayısında istikrarlı olarak artış görülen BES'in, 2013 ve 2017 yıllarında sırasıyla hayata geçirilen devlet katkısı reformu ve otomatik katılım sistemiyle daha hızlı geliştiğine şahit olduklarını aktaran Gürsoy, "2012 yılında sistemde 3 milyon civarında katılımcı bulunurken, şu an yaklaşık 13,1 milyon katılımcıya ulaşmış bulunuyoruz" dedi.

196 milyar lirayı aştı

Gürsoy "Fon büyüklüğü ise 2012 yılında 20 milyar TL iken bugün devletimizin yüzde 25 desteğiyle birlikte 196 milyar TL'yi aşmış durumda. Bildiğiniz üzere Mayıs 2021'de yapılan kanun değişikliği ile 18 yaşından küçük kişilerin de BES'e katılabilmelerine imkan tanıdık. Beklediğimiz gibi bu gelişme oldukça yüksek bir ilgiyle karşılandı. Aradan geçen kısa süre içinde, 18 yaşından küçük yaklaşık 86 bine yakın çocuğumuz sisteme dahil olurken, bu çocuklarımıza ait toplam fon büyüklüğü 85 milyon TL'ye yaklaşmış bulunuyor" diye konuştu.

Sistemden ayrılmadan para çekme imkanı

BES'in hayat ve sağlık ürünleriyle birlikte bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulmasına yönelik düzenlemeyi çıkardıklarını, bu konuda şirketlerin iletişim ve tanıtım stratejileri ile birlikte ciddi bir potansiyele ulaşacağını öngördüklerini aktaran Türker Gürsoy, "Katılımcıların kısa vadeli finansal ihtiyaçlarını sistemden ayrılmak zorunda kalmadan kısmi çekiş yoluyla giderebilmesi ve böylece sistemde devamlılığı sağlayacak çalışmalarımız da son aşamaya gelmiş bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Aktarımlarla büyüyecek

Gürsoy, BES'in fon büyüklüğünün seyrinin halen artarak devam ettiğini, fon büyüklüğündeki artışın beklentilerini karşıladığını bildirdi. Vakıf, sandık ve dernek gibi özel emeklilik hizmeti sunan kuruluşlardan BES'e yapılacak aktarımlarla bu büyüklüğün daha da artmasını beklediklerini kaydeden Gürsoy, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan özel emeklilik kuruluşlarından BES'e aktarım imkanı sağladıklarını belirterek, "2023 sonuna kadar bu imkan çerçevesinde özel emeklilik kuruluşlarından BES'e yaklaşık 5 milyar TL tutarında aktarım yapılmasını bekliyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında gelecek yıl hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde çok ciddi artışlar gözleyebiliriz." dedi.