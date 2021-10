Beş zincir markete 'fahiş fiyat' cezası

Rekabet Kurulu, pandemi dönemini kapsayan 'fahiş fiyat' soruşturmasını tamamladı. Buna göre, 5 zincir ve bir tedarikçiye markete toplam 2 milyar 671 milyon TL ceza verildi. BİM'e 958,1 milyon TL, CarrefourSA'ya 142,5 milyon TL, Migros'a 517,7 milyon TL, Şok Marketler'e 384,4 milyon TL, Yeni Mağazacılık'a (A101) 646,6 milyon TL ceza verildi. Tedarikçi firma Savola Gıda'ya da 33,2 milyon TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

ZAMMA ZORLAMIŞLAR

Kurul'un kararında idari para cezası verilen zincir marketlerin kendi aralarında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların ve fiyat geçişlerinin koordinasyonunun sağlandığının tespit edildiği belirtildi. Tespitler arasında doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe dönük fiyatlar, fiyat geçiş tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı; fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan teşebbüslerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı yer aldı.

23 ŞİRKETE CEZA YOK

Soruşturma kapsamındaki aralarında kozmetik zincirlerinin de bulunduğu 23 şirkete ve Gıda Perakendecileri Derneği'ne ise idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı belirtildi. Ceza almayan market şirketler şunlar: Çağrı Market, Metro Grosmarket, Yeni Çağdaş, Yunus Market, Gratis, A.S. Watson, Karizma Beşler Et, Türk Henkel, Banvit Bandırma, Söke Değirmencilik, Katmer Un, Evpaş Evyap, Colgate-Palmolive, Beypi, Küçükbay Yağ, Johnson and Johnson, Unilever, Nivea, Dentavit, Eczacıbaşı, Dalan, Nestle, Procter&Gamble. Kararın, yargı yolu Ankara İdare Mahkemeleri olmak üzere gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek. Rekabet Kurulu soruşturmayı geçen mayıs ayında başlatmıştı.

KARTEL NİTELİĞİ VAR

Kararda rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün ve/veya bölge özelinde süratle hayata geçirilen fiyat indirimleri ve/veya tedarikçiye iade faturası kesmek gibi cezalandırma stratejileri yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği; böylelikle adı geçen teşebbüslerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt (hub and spoke) özelliği de sergileyen kartel niteliğindeki anlaşma veya uyumlu eylemler yoluyla, anılan teşebbüslerin 4054 Sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kartele dikkat çekerek "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

MİGROS: İPTAL İÇİN DAVA AÇACAĞIZ

Rekabet Kurumu'nun kestiği cezanın ardından ilk açıklama Migros'tan geldi. Açıklamada kararda şirket aleyhine yöneltilen hususların kesinlikle kabul edilmediği belirtilerek kararın tebliğini takiben, yasal hakları süresi içinde kullanılarak iptal davası açılacağı belirtildi. Açıklamada "Müşterilerimize en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma irademiz kesintisiz devam edecek" denildi.