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Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı
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11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:01:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:01:00

Bereketli topraklarda buğday hasadı bitmeden mısır ekimi başladı

Kaynak: AA

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Mardin Ovası'nda buğdayın ardından ikinci ürün olarak ekilmeye başlanan mısırda 1 milyon tona yakın verim bekleniyor.

Mardin Ovası'nda yaklaşık 1 milyon ton üretim hedefiyle mısır ekimine başlandı.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda hasat çalışmaları sürüyor.

Mardin Ovası'nda hasadın bittiği alanlarda tarlalarını süren çiftçiler, ikinci ürün olarak mısır ekimine başladı.

Yaklaşık 800 bin dönüme ekilmesi öngörülen mısırda 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Mısır Üreticileri ve İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanifi Müslümoğlu, AA muhabirine, Mardin'de buğday hasadının sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekildiğini belirten Müslümoğlu, geçen yıl 800 bin dönümden yaklaşık 970 bin ton mısır elde edildiğini dile getirdi.

Bu yıl da aynı miktarlarda rekolte beklediklerini söyleyen Müslümoğlu, şöyle devam etti:

"Mardin'deki üretim, Türkiye genelindeki mısır üretiminin yüzde 8'ine tekabül ediyor. Birincisi yüzde 19 ile Konya Ovası, ikincisi Adana, ondan sonra Mardin geliyor. Mısırımız çok güzel ve kaliteli. 1 dekarda 900 ile 1 ton 200 kilograma kadar verim elde ediyoruz. Türkiye'de Mardin mısır üretiminde 3. sırada yer alıyor. Mısırımız birinci ürün değil. Ara ürün olarak üretiliyor. Kaliteli, hektolitresi, yağ oranı yüksek. Dona yakalanma riski yok."

Mısırın yurt içinde birçok yere gönderildiğini ve birçok alanda kullanılan çok değerli bir ürün olduğunu söyleyen Müslümoğlu, "Yağ olarak, kozmetikte, hayvan yemlerinde, sanayi ve endüstride kullanılıyor." dedi.

"Bismillah dedik, toprakla buluşturduk tohumlarımızı"

Kızıltepe ilçesinde Suriye sınırına sıfır noktadaki kırsal Atmaca Mahallesi'nde ekim yapan Özcan Kayan da bereketli geçen buğday hasadını bitirip mısır ekimine geçtiklerini dile getirdi.

Mısırda da beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kayan, "Bereketli bir sezon geçirdik buğdayda. Buğdayımız çok iyiydi inşallah mısır sezonunda da buğday gibi en iyisi olur. Bismillah dedik, toprakla buluşturduk tohumlarımızı." diye konuştu.

Merkez Artuklu ilçesinde çiftçilik yapan Şahin Sarı da mısırı bereketli topraklarla buluşturduklarını ve güzel verim beklediklerini ifade etti.

Etiketler : Mardin Ovası buğday mısır ekimi
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