Benzine indirim yolda

02 Ekim 2020 Cuma 10:55:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 10:55:00
Benzine indirim geliyor
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre benzin fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim geliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 15 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
EPGİS söz konusu indirimi akşam saatlerinde açıklayacak.
(Milliyet)
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